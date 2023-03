Reggio Emilia: aggredisce barista per rapinarle l’incasso, arrestato dai carabinieri

Travisato con berretto e sciarpa ha atteso fuori dal bar la titolare che all’uscita è stata aggredita a scopo di rapina. La donna è stata infatti spinta all’interno del locale dal malvivente che, dopo aver chiuso la porta a chiave, ha cercato con violenza di impossessarsi del portafoglio della donna contenente l’incasso del giorno. Le urla della vittima e della giovanissima amica che l’accompagnava, sono state sentite da due clienti abituali, abitanti nelle vicinanze che, arrivati al bar, dopo aver aperto a spallate la porta, hanno bloccato il malvivente chiamando i carabinieri.

All’arrivo i militari della stazione di Rubiera, poi raggiunti dai colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, hanno preso in consegna l’uomo traendolo in arresto. Con l’accusa di tentata rapina aggravata i militari dell’Arma hanno quindi tratto in arresto un 42enne mantovano residente a Cerasara, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana, diretta dal Procuratore Gaetano Calogero Paci.

L’attività ha portato al sequestro della sciarpa usata per il travisamento che il malvivente aveva gettato all’esterno prima di chiudersi dentro al bar. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.

L’origine dei fatti poco dopo le 20:30 di ieri, 28 febbraio, quando una pattuglia della stazione di Rubiera si recava presso il Royal Cafè Tabacchi, ubicato in via Cartesio a Reggio Emilia, in quanto al 112 era stato segnalato un tentativo di rapina. Giunti sul posto i militari accertavano quanto accaduto. Alla luce della flagranza del reato di tentata rapina aggravata, il 42enne mantovano veniva condotto in caserma ed arrestato.