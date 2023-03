Furto al circolo Arci di via Petrella a Reggio Emilia

Poco dopo le 2.00 di oggi i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, sono intervenuti in via Petrella in città per un sopralluogo di furto all’interno del circolo Arci Pigal.

Ignoti ladri, dopo aver forzato una prima porta che consente l’accesso allo stabile e una seconda, d’accesso al bar del circolo, hanno asportato circa 200 euro dalla cassa oltre a vari alimenti e bibite. Complessivamente i danni sono in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.