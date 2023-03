Fabernoster canta De André, sabato 4 marzo al Teatro di Casalgrande

Il gruppo musicale reggiano FABERNOSTER in questo 2023 festeggia 19 anni di Concerti ufficiali dedicati a Fabrizio De André. Il 4 marzo, a Casalgrande, sul palco del Teatro che porta il nome dell’artista ligure, andrà in scena un LIVE che vedrà centrali il tema della Pace e le tematiche legate a battaglie e violenza. L’opera DeAndreiana sarà tributata anche con tanti altri brani famosi e in dialetto genovese.

Come da tradizione i FABERNOSTER interpretano con arrangiamenti sempre stimolanti e dinamici le canzoni di Faber cercando di preservarne la poetica ed esaltarne sonorità e musiche.

Per l’occasione salirà sul palco anche il Percussionista Lorenzo Rotteglia (già batterista della band)

FABERNOSTER: ALBERTO RUOZZI – Voce e Chitarre, DAVIDE BERSELLI – Viola e Cori, FABIO NAMIO – Pianoforte e Tastiere, DANIELE CAVALCA – Batteria e Percussioni, LORENZO ROTTEGLIA – Percussioni e Cori, GIACOMO SANTINI – Chitarre, Banjo, ROBERTO GIANOTTI – Basso.

Biglietti: intero 15 euro ridotto 12 euro. Prenotazione gratuita a info@teatrodeandre.it, indicando nome, cognome e telefono. Oppure chiamare 0522/1880040 – 3342555352 – Questi gli orari di segreteria: dal martedì al sabato dalle 9 alle 13. Martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.30.