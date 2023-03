Contributo dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale alla formazione della “cultura della legalità’’

I Carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) – Nucleo di Bologna, nell’ambito dell’iniziativa per l’anno scolastico 2022/2023, volta a contribuire alla formazione della “Cultura della Legalità”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e del progetto dell’educazione alla legalità “L’arte salvata: un’eccellenza tutta italiana”, sviluppato dagli studenti del Liceo Classico “Gian Domenico Romagnosi” di Parma, il giorno 1° marzo 2023, hanno ricevuto in visita al reparto 44 studenti delle classi III C ed III E, accompagnati da 5 docenti del citato istituto scolastico.

Gli studenti e gli insegnanti sono stati accolti nel Salone d’Onore di Palazzo Pepoli Campogrande, prestigiosa sede ove trovano ubicazione gli uffici del reparto specializzato dell’Arma e sede distaccata della Pinacoteca Nazionale di Bologna, dal Ten. Col. Giuseppe De Gori, Comandante del Nucleo TPC.

Dopo una breve conferenza sul tema “Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (origini, struttura, compiti), I Caschi Blu della Cultura” e la proiezione del filmato istituzionale, gli studenti, dopo aver appreso da vicino le modalità con le quali sono state condotte recenti indagini conclusesi con il sequestro di importanti opere d’arte sottratte da musei nazionali, luoghi di culto e private abitazioni, sono stati ricevuti presso gli uffici del Nucleo ove hanno potuto apprendere ancora più da vicino e a livello pratico le attività preventive e repressive svolte a tutela dell’arte dal Comando TPC, mediante la simulazioni di interrogazioni della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti gestita dal Comando TPC, un’esposizione di reperti archeologici, dipinti, sculture, unitamente a qualche opera d’arte contraffatta, oggetto di recenti e passati recuperi.

Verso gli studenti del Liceo Classico di Parma, nel corso del precedente e dell’attuale anno scolastico, erano stati realizzati analoghi incontri e precisamente:

il 6 maggio 2022, presso la sala conferenze Unione Parmense degli Industriali, in occasione dell’VIII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico;

il 25 novembre 2022, presso l’Aula Magna del citato istituto d’istruzione.

Frequente è l’impegno nelle scuole e l’attività di divulgazione attraverso lezioni e incontri con gli studenti da parte del comandante e dei componenti del Nucleo TPC di Bologna, che ha effettuato nr. 9 interventi nel precedente anno scolastico e nr. 6 in quello in corso presso le seguenti scuole secondarie di secondo grado rispettivamente in favore di 540 e 413 studenti:

Liceo Classico – Linguistico – Scienze Umane opz. Economico Sociale G. Cesare M.Valgimigli di Rimini;

Liceo Scientifico A. Einstein di Rimini;

Liceo Scientifico L. Respighi di Piacenza;

Liceo Ginnasio L.Galvani di Bologna;

Liceo Classico e Linguistico G.D. Romagnosi di Parma;

Istituto d’Istruzione Superiore (Istituto Professionale Alberghiero P.Artusi) di Forlimpopoli.

Gli incontri degli studenti con il personale del Comando TPC, attraverso il racconto di testimonianze dirette di chi opera in prima linea, mirano a coinvolgere i giovani alla legalità, a trasmettere loro il concetto che non può esistere legalità senza cultura ed a sensibilizzarli sull’importanza della tutela del patrimonio culturale nazionale ed internazionale.

Il patrimonio culturale è testimonianza di civiltà, è l’eredità del passato, rappresenta l’identità dei popoli da trasmettere alle generazioni future.