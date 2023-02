Tutti gli appuntamenti formiginesi per la giornata internazionale dei diritti della donna

Prenderanno il via nei prossimi giorni le iniziative organizzate a Formigine in occasione dell’8 marzo. Gli eventi si inseriscono nel programma Distrettuale per la Giornata internazionale dei diritti della donna.

Si parte sabato 4 marzo alle 16 all’interno del Castello con “Donne di potere. Figure femminili nella storia europea”, visita guidata a tema a cura del Museo del Castello. Nel corso dell’appuntamento le guide museali accompagneranno i presenti alla scoperta di diverse donne le cui vite si ricordano ancora oggi come esempi di forza ed emancipazione femminile. Le protagoniste dell’incontro saranno Eleonora d’Aquitania, una delle donne più potenti dell’Europa medievale, prima regina di Francia e poi d’Inghilterra; Margherita di Valois, regina consorte di Francia e Navarra; Caterina de’ Medici, tra le donne più influenti del XVI secolo; Maria Beatrice d’Este, regina di Inghilterra; Alexandra Fedorovna, ultima imperatrice russa e Margherita di Savoia, prima regina consorte d’Italia. L’evento è ad ingresso gratuito, prenotazioni all’indirizzo email castello@comune.formigine.mo.it, al numero 059 416277 o tramite App IoPrenoto.

Domenica 5 marzo alle 17, sempre negli spazi del Castello, è poi in programma “Che genere di medicina vogliamo?”, incontro con la dottoressa Alice Serafini. L’appuntamento sarà incentrato sulla medicina di genere: in medicina, nella sperimentazione farmacologica e nella ricerca scientifica, infatti, il tema delle differenze di genere è storia recentissima. La medicina, fin dalle sue origini, ha avuto un’impostazione androcentrica relegando gli interessi per la salute femminile ai soli aspetti specifici correlati alla riproduzione. Ancora oggi, nonostante le ben note differenze, spesso le donne vengono curate con protocolli e farmaci creati per gli uomini.

Lunedì 6 marzo alle 18, la Biblioteca Daria Bertolani Marchetti ospiterà “Leggi questo. Vite straordinarie di donne ordinarie”, consigli di lettura a cura di Elisa Berselli. Tra i libri proposti ci saranno, ad esempio, “La ladra di parole”, romanzo di Abi Daré che racconta la storia di una ragazza nigeriana che lotta per un mondo migliore, “Una donna” di Annie Ernaux, racconto della vita e della morte della madre dell’autrice e del loro rapporto, e “Il filo della speranza” di Guia Risari, libro per adulti e ragazzi che tratta di speranza, vita, futuro e sogni.

A chiudere il calendario di eventi sarà, mercoledì 8 marzo alle 20.30 presso l’Auditorium Spira mirabilis, “Ladies – Storie di donne”, spettacolo di musica, parole e immagini che porta in scena storie di artiste che hanno fatto sentire la loro voce, nonostante tutto (Loredana Bertè, Lady Gaga, Madonna, Mia Martini, Mina, Alanis Morrisette, Gianna Nannini, Tina Turner…). A salire sul palco: Serena Carpi, Antonella Sferlazza, Sabrina Sotgiu, Daniele Bagni, Andrea Belli, Marco Bolgiani e Riccardo Landini, con la direzione artistica di Francesca Mercury. La serata, a ingresso gratuito, è a cura di Avanzi di Balera modenesi.

A corredo delle iniziative ci saranno diversi open day sportivi. In Polisportiva, l’8 marzo tutti i corsi della giornata saranno ad ingresso gratuito (per info e prenotazioni: polisportivaformiginese@gmail.com o 059 574988), mentre PGS Smile mette a disposizione 4 allenamenti di prova gratuita di pallavolo, calcio o ultimate frisbee (info e prenotazioni: pgssmile@pgssmileformigine.191.it o 159 556415). Happydance ASD offre una prova gratuita per disciplina in tutta la settimana: dai 3 ai 5 anni prova gratuita di Baby Dance o propedeutica danza classica, dai 6 anni caraibici, hip hop, danza moderna, danza classica e per adulte Zumba e Salsa (info e prenotazioni info@centrodanzahappydance.it, 340 4182019 o 349 4141130). Nuova Sportiva S.S.D. propone, nella piscina di Formigine, open day di nuoto libero, attività ginnico motoria in acqua e in palestra (info e prenotazioni: info@ondablu@sportiva.it o 059 574694) e As Corlo asd, infine, organizza due lezioni gratuite di automassaggio cinese per tutte le donne nella palestra Ascari di via Liandi 5 a Casinalbo e nella palestra dell’AS Corlo in via Battezzate 72 (info e prenotazioni: 339 5697964).

“Come Distretto – commenta l’Assessore alle Pari opportunità, Roberta Zanni – abbiamo messo a punto un programma vario per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna. In particolare, a Formigine tratteremo diversi temi per mettere in luce la pluralità dell’universo femminile. Alcune di queste iniziative sono state pensate durante le riunioni del Tavolo delle Pari Opportunità, incontri mensili a cui tutta la cittadinanza è invitata: la strada per creare una comunità sempre più attenta ai diritti di ognuno deve partire dai singoli. Il prossimo incontro del Tavolo si terrà mercoledì 29 marzo alle 20.30 presso la Sala Archivi al piano terra della Sede Comunale, ed è aperto a tutte le persone che vogliano impegnarsi per tutelare i diritti delle donne”.