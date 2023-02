Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 1 marzo 2023

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, che si estenderanno dal settore orientale all’intera regione nel corso della mattina. I fenomeni, localmente, potranno assumere anche carattere di rovescio. In mattinata neve a quote molto basse sul settore centro-occidentale; localmente e temporaneamente le nevicate potranno raggiungere anche la pianura ma senza accumulo al suolo. Neve anche sui rilievi della Romagna ma a quote superiori a 400-500 m. Dal pomeriggio generale innalzamento dello zero termico fino ad avere nevicate sopra i 500 mt, in prima serata, sul settore centro-occidentale, fino a 1000 m. sull’Appennino romagnolo. Attenuazione delle precipitazioni dalla nottata.

Temperature senza variazioni di rilievo, con valori minimi tra 2 e 4 gradi in pianura, fino a 5/6 gradi sulla fascia costiera; massime tra 5 e 8 gradi. Venti deboli, prevalentemente dai quadranti settentrionali , con rinforzi lungo la costa, il mare e il crinale appenninico. Mare mosso, molto mosso al largo.