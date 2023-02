Modena: Cresci@mo assume 10 insegnanti d’infanzia

La Fondazione Cresci@mo di Modena, che in città gestisce 13 scuole d’infanzia e 5 nidi, assume 10 insegnanti di scuola d’infanzia da impiegare nei propri servizi educativi. I posti attualmente vacanti sono 10, ma la graduatoria che si formerà dalla selezione rimarrà valida per 18 mesi. Continuerà pertanto ad essere utilizzata per assumere personale al fine di coprire altri eventuali posti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili, oltre che per rispondere alla necessità di sostituzione di personale per periodi comunque non inferiori ai due mesi.

L’avviso è pubblicato on line sul sito della Fondazione Cresci@mo; la domanda di partecipazione va presentata entro le ore 12 del 13 marzo utilizzano l’apposito modulo allegato al bando, corredata da curriculum dettagliato e secondo una delle modalità indicate nell’avviso. La selezione avverrà per esami e consisterà in una prova scritta e un successivo colloquio e sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata secondo quanto previsto dal Regolamento della Fondazione.

Le date delle prove e la sede di svolgimento saranno rese note entro il 28 marzo attraverso il medesimo sito Internet e la procedura di valutazione si concluderà prima del 30 aprile con la pubblicazione della graduatoria (www.fondazionecresciamo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/) mentre le assunzioni scatteranno con l’avvio del nuovo anno educativo, a settembre.

“Fondazione Cresci@mo, che è a completa partecipazione pubblica da parte del Comune di Modena – afferma l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi – ci ha permesso di superare i vincoli normativi relativi alle assunzioni di personale e oggi continua ad offrire nuove opportunità di inserimento lavorativo a tempo indeterminato. Dal 2020 ad oggi sono entrati a far parte di Cresci@mo una trentina tra docenti e educatori, a cui si aggiungono gli inserimenti di coordinatrici pedagogiche, la figura della consulente pedagogica Patrizia Belloi, il rafforzamento dell’ufficio amministrativo e l’introduzione della nuova figura del direttore ricoperta da Emanuela Ricci. Tutti passi importanti – continua Baracchi – per fare di Cresci@mo uno degli assi principali di sviluppo del sistema integrato Modena Zerosei, secondo quanto previsto dalle Linee d’indirizzo Modena Costruire futuro, con l’obiettivo di innovare e sviluppare ulteriormente l’attività educativa in sinergia con le strutture a gestione comunale. Nelle prossime settimane – conclude l’assessora – sarà pubblicato, inoltre, il bando di concorso del Comune relativo a nuove assunzioni di educatori e insegnanti anche per le scuole e i nidi d’infanzia a gestione comunale diretta. L’obiettivo è far crescere tutto il sistema educativo integrato di Modena salvaguardando le specificità e ugualmente puntando su innovazione, ricerca e formazione”.