Messa in sicurezza alberature in parchi e aree verdi sassolesi

Inizieranno nei prossimi giorni, condizioni metereologiche permettendo, le operazioni di messa in sicurezza di numerose alberature presenti sul territorio comunale, in parchi ed aree verdi.

Gli interventi saranno suddivisi in due blocchi.

Il primo blocco riguarda i pioppi cipressini radicati al parco Albero d’Oro, lato via Giordano e lato via Landino; parco Edilcarani, nelle aiuole poste all’accesso in viale Mazzini; l’area verde di via Palestro, nel lato ovest ed una quercia radicata nel parco di Montegibbio, in prossimità dell’area giochi.

Si tratta di 52 alberature il cui pericolo di schianto o ribaltamento è molto elevato (Classe di stato sanitario “D”), per cui si procederà alla loro sostituzione.

Il secondo blocco riguarda, invece, i ricontrolli delle alberature che sono state analizzate tra il 2021 e il 2022, per le quali la perizia iniziale aveva imposto una verifica entro un determinato lasso di tempo: via Radici in Piano, nel tratto compreso tra il cavalcavia da Verrazzano e via Pedemontana; Parco dei Folletti in via Fornace; Campo addestramento cani in via Circonvallazione Sud.

Si tratta di 8 piante che, dato il pericolo di schianto o ribaltamento molto elevato, necessitano di immediata sostituzione.

“La sicurezza è l’assoluta priorità – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – e per evitare eventuali pericoli a persone o cose, come tra l’altro confermato dalle perizie fitosanitarie, è necessario intervenire rapidamente. Anche il mantenimento del verde e delle alberature nella nostra città è, però, un punto che ci sta molto a cuore e, per questo, procederemo alla loro sostituzione con piante giovani e sane, oltre che già formate e di dimensioni idonee. Nei giorni scorsi stati completati i due interventi di piantumazione di nuove alberature, con il relativo impianto di irrigazione, lungo via Radici in Piano e all’interno del parco dei Folletti di via Fornace, per un totale di 34 nuove piante, 17 tigli 17 aceri campestri. Nel prossimo inverno provvederemo alla ripiantumazione anche nelle alberature oggetto del prossimo intervento”.

Sul sito internet istituzionale saranno a breve disponibili e consultabili tutte le perizie fitosanitarie.