Va in Piemonte l’8° Trofeo di nuoto Città di Sassuolo

La piscina comunale Orestina Zazzarini ha visto domenica impegnate 28 società arrivate da tutta Italia per contendersi il trofeo città di Sassuolo. Se lo sono aggiudicati i torinesi del Team Dimensione Nuoto che ha preceduto i padroni di casa del Team Nuoto Modena e il CUS Ferrara, con il trenino Maranello Nuoto, Amici del nuoto VVff MO, Sweet Team MO e C.S. GdF MO a partire dal 9^ posizione in classifica.

Pure l’altro trofeo in palio, dedicato alla categoria Ragazzi e intitolato alla memoria di Orestina Zazzarini, indimenticato tecnico che tanto aveva dato al Nuoto Club Sassuolo e allo sport per i suoi precedenti incarichi al CONI modenese, se lo sono aggiudicati i piemontesi precedendo NS Emilia che coinvolge anche atleti di Formigine e Reggiana Nuoto.

Una manifestazione che alla resa dei conti ha ottimizzato spazi ed esperienza per rendere funzionale un numero di atleti portato al massimo (590) senza appesantire l’unica giornata di gare che ha messo in mostra gli atleti di casa Mattia Cantelmo, Valentina Pezzoli, Linda Giuliani e Martina Mecugni mattatrice della manifestazione con i successi nei 50 farfalla,100 misti, 50-100-200 stile libero.

Per i colori modenesi hanno centrato il successo Ines Djebali e Filippo Manni per CS GdF Mo, Laura Medici e Riccardo Bartolacelli per Maranello Nuoto, Elettra Calanca e Valter Prampolini per i geminiani di Sweet team, Alex Fancinelli per gli Amici Nuoto Vvff Mo e il duo formiginese Alessandro Bellei e Denis Fagnini per la formazione NS Emilia.