Cielo molto nuvoloso, con deboli nevicate sui rilievi a quote superiori ai 500/600 metri. In serata deboli precipitazioni sulla Romagna. Temperature pressoché stazionarie, con valori minimi attorno a 3/4 gradi in pianura e 6/7 gradi lungo la fascia costiera; massime comprese tra 7 e 9 gradi. Venti deboli nord-orientali, in serata in intensificazione sulla fascia costiera e sui crinali appenninici. Mare molto mosso.

(Arpae)