Esami radiologici, Ausl Reggio: dal 1°marzo cambiano le regole d’accesso per minorenni e pazienti con tutore legale

A partire dal 1° Marzo 2023 per potere eseguire esami radiologici i pazienti minorenni e gli assistiti con tutore legale dovranno essere accompagnati.

La novità risponde al rispetto della normativa vigente (Legge 219/17, art 1 comma 3; Codice Civile, art. 320; Codice di deontologia medica 2014, art.35) con il fine di garantire la massima qualità e la sicurezza del processo sanitario e della persona assistita, per quanto riguarda le categorie fragili.

PER INDAGINI DI TAC/RISONANZA MAGNETICA

I Pazienti minorenni dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da entrambi i genitori ; nel caso di impossibilità di uno dei due, sarà richiesto a quello presente di compilare specifica documentazione (atto sostitutivo di notorietà)

Analogamente i pazienti fragili con tutore legale dovranno essere accompagnati obbligatoriamente dal tutore legale (no possibilità di delega).

PER INDAGINI DI RADIOLOGIA TRADIZIONALE E MAMMOGRAFIA (rx torace, rx addome, ecc…)

I pazienti minori o con tutore legale dovranno essere accompagnati da persona maggiorenne che, se diverso dal genitore/tutore legale, dovrà avere delega di accompagnamento (compilata e firmata dal genitore/tutore legale, con fotocopia del documento di identità valido del delegante).

Nel caso in cui non sia presente la documentazione richiesta, non sarà possibile eseguire l’esame.

Tutte le informazioni e la relativa modulistica saranno allegate ai fogli di prenotazione o reperibili all’indirizzo web: https://www.ausl.re.it/informative-radiologia