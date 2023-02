Caso Polizia locale Sassuolo, Cgil: “Fiducia nella magistratura, e no a strumentalizzazioni”

I fatti che riguardano i quattro operatori della Polizia Locale di Sassuolo, coinvolti in un’indagine aperta dalla Procura di Modena per il presunto maltrattamento di una persona al Pronto Soccorso, stanno avendo un grande risalto sulla stampa locale e non solo, al punto tale da avere, giustamente, interessato diversi esponenti politici intervenuti nella vicenda.

Il sindacato FP Cgil di Modena e le Rsu Cgil del Comune di Sassuolo “esprimono totale fiducia nella magistratura e nel percorso giudiziario, perché soltanto attraverso l’accertamento degli eventi può essere fatta chiarezza, a beneficio della verità in merito, appunto, alla vicenda avvenuta nel Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sassuolo”.

“In ogni caso – afferma Enrico Abbati Fp Cgil Sassuolo – non deve essere messa in discussione la professionalità del Corpo di Polizia Locale di Sassuolo e l’attività che tutti i giorni gli agenti svolgono a servizio della cittadinanza. E anche per questo è giusto che vengano accertate eventuali responsabilità o, viceversa, l’esclusione dei reati imputati ai quattro operatori”.

Dunque la FP Cgil e la Rsu, “ribadendo la necessità che l’indagine giudiziaria vada fino in fondo, esprimono, con altrettanta determinazione, la doverosa fiducia nell’attività svolta quotidianamente dal Corpo della Polizia Locale del Comune di Sassuolo, respingendo con forza ogni tentativo di strumentalizzazione ai fini politici e sindacali”.