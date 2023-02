BOOM! Crescere nei libri: dall’1 marzo torna a Bologna il festival del libro e dell’illustrazione

Torna BOOM! Crescere nei libri, il festival dei libri e dell’illustrazione per l’infanzia che anima

Bologna prima, durante e dopo la Children’s Book Fair, quest’anno alla sua 60° edizione. Il festival, promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere, curato dal Settore Biblioteche e Welfare Culturale insieme ad Hamelin nell’ambito del Patto per la lettura, si avvale del patrocinio di IBBY Italia, organizzazione internazionale che vuole facilitare l’incontro tra libri e infanzia.

Dall’1 marzo al 5 maggio 2023 BOOM! riempie il territorio della Città Metropolitana di eventi dedicati ai libri per l’infanzia: oltre 35 mostre, più di 120 appuntamenti tra laboratori, proiezioni e incontri per un totale di 70 spazi coinvolti. Tra questi non solo gallerie, musei e librerie ma anche tantissime scuole e biblioteche, grazie a BOOM! a scuola, il progetto che porta nelle scuole di ogni ordine e grado autrici e autori per far loro incontrare centinaia di classi che ne hanno letto i libri.

Quest’anno BOOM! a scuola conta oltre 50 appuntamenti, a cui si aggiungono i 90 eventi della maratona di lettura organizzata dalle biblioteche in occasione dei 90 anni di Quentin Blake, grande maestro dell’illustrazione.

La ricca edizione di BOOM! 2023 è l’occasione per festeggiare un compleanno speciale, i 60 anni di Bologna Children’s Book Fair. Il lungo connubio tra la Fiera del libro e la città ha fatto di Bologna un centro mondiale di attrazione per artiste, artisti, editori, e ha contribuito a creare quel DNA cittadino legato al disegno, all’illustrazione e alla letteratura per bambine e bambini.

I temi di BOOM! 2023 sono tanti e diversi: si parte dall’esplorazione di una delle principali tendenze editoriali degli ultimi anni, quella degli albi illustrati non-fiction, al centro della mostra Beauty and the World che raccoglie in Salaborsa oltre 600 albi di divulgazione; si prosegue il viaggio nel fumetto per bambine e bambini con mostre, incontri e laboratori; tanti sono anche gli omaggi a grandi maestre e maestri dell’illustrazione, protagonisti di numerose mostre e di un ciclo di incontri incluso nel programma ABABO BOOM!, promosso da Accademia di Belle Arti di Bologna con grandi ospiti: Beatrice Alemagna, Rébecca Dautremer, Camille Jourdy e Lolita Séchan, tra gli altri.

Matteo Lepore, Sindaco di Bologna: “Siamo felici di poter ospitare a Bologna il festival BOOM! dedicato all’editoria per l’infanzia. I libri sono strumenti semplici ma, allo stesso tempo, potenti, perché alimentano l’immaginazione. Leggendo si impara a sognare, e bambine e bambini che sanno sognare crescono diventando adulti capaci di immaginare e di impegnarsi per migliorare la realtà attorno a loro. Un impegno che come Comune di Bologna portiamo avanti con attenzione, attraverso diverse iniziative come, ad esempio, regalare un libro ad ogni nuovo nato. Celebrare insieme la sessantesima edizione del Bologna Children’s Book Fair e il festival BOOM! è lo specchio di questo impegno che, come comunità, dedichiamo alla speranza e alla cura del futuro”.