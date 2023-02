Rugby, un grande Giacobazzi si prende il derby

Nella pioggia di Bologna un grande Giacobazzi fa suo il derby e resta agganciato alle prime della classe. È la mischia a prendersi la scena nel 24-3 inflitto dal XV di coach Rovina al Bologna Rugby, una vittoria piena che rilancia le ambizioni dei biancoverdeblù.

Il tecnico modenese si affida all’esperienza di Milzani nella prima linea titolare e in seconda ritrova Matteo Bellei, che sostituisce l’infortunato Cojocari. Partita bloccata nel primo tempo, con il Giacobazzi a comandare il gioco senza riuscire a capitalizzare la produzione offensiva complici i troppi errori. Così a trovare il vantaggio sono i padroni di casa, che alla prima occasione spezzan0 l’equilibrio grazie alla precisione al calcio di Giacalone. Nel finale di tempo il Modena cambia marcia e il Bologna non tiene il ritmo: il lavoro del pacchetto è decisivo nel vincere i punti d’incontro e confezionare le mete firmate da Debortoli e Marco Venturelli, che con la trasformazione di capitan Michelini porta il parziale sul 12-3.

La prima occasione della ripresa arriva dal piede del bolognese Giacalone, che sbaglia dalla piazzola, poi è Modena a mettere pressione ai padroni di casa, costruendo un paio di nitide occasioni per allungare già nei primi dieci minuti. È un Giacobazzi dominante e nella ripresa anche cinico, che in poco più di 5 minuti si prende partita e punto bonus. Al 15’ è Matteo Bellei – a fine gara premiato come migliore in campo – a mettere la sua firma nel match, poi è Rodriguez a segnare e mettere il punto esclamativo sulla sfida. Nell’ultimo quarto di gara Rovina concede minuti agli uomini in panchina, Modena si placa e il Bologna ci prova, ma la difesa modenese tiene senza troppi affanni: il Giacobazzi espugna Bologna per 24-3, resta terzo a -4 dal Florentia e rosicchia un punto alla capolista Viadana B, 7 punti sopra i biancoverdeblù.

Domenica prossima il Giacobazzi va a caccia della terza vittoria di fila a Collegarola con gli Highlanders Formigine.

Tabellino:

Bologna Rugby Club-Giacobazzi Modena Rugby 1965 3-24

Marcature: 25’ cp Giacalone, 37’ meta Debortoli tr Michelini, 40’ meta Venturelli M.; 55’ meta Bellei M. tr Michelini, 61’ meta Rodriguez.

Bologna Rugby Club: Soavi; Zambrella, Bernabò, Pancaldi, Giacalone; Rodriguez Herrera, Rizzoli; Visentin G., Schiavone, De Napoli; Priola, Gambacorta; Simonini, Anteghini G., Bersani. A disposizione: Campestri, Fattori, Fabbri, Busato, Marzocchi, Bettini, Sacchetti. All. Brolis.

Giacobazzi Modena: Trotta; Draghicchio (70’ Barbolini), Assandri (70’ Pilati), Orlandi, Petti; Michelini, Esposito; Debortoli (70’ Furghieri), Venturelli L., Carta; Venturelli M., Bellei M. (70’ Tarantini); Milzani (41’ Malisano), Rodriguez (65’ Operoso), Morelli. Non entrato: Picheo. All. Rovina.

Arbitro: Simone Sironi (Roma).

Note: Risultato primo tempo: 3-12. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Bologna Rugby 0.

Serie B (girone 2), risultati 14° turno: Viadana B-Firenze 22-3 (4-0), Jesi-Imola 24-20 (5-1), Bologna Rugby-Giacobazzi Modena 3-24 (0-5), Highlanders Formigine-Lions Amaranto 5-12 (1-4), Florentia-Cus Siena 60-0 (5-0). Riposa: UR San Benedetto.

Classifica: Viadana B 60, Florentia 57, Giacobazzi Modena 53, Bologna Rugby 39, Firenze 38, Jesi 27, UR San Benedetto 19, Cus Siena, Highlanders Formigine e Lions Amaranto 16, Imola 7.

Prossima giornata, 15° turno (05/03/2023): Firenze-Jesi, Imola-Viadana B, Giacobazzi Modena-Highlanders Formigine, Lions Amaranto-Bologna Rugby, UR San Benedetto-Florentia. Riposa: Cus Siena.

(foto di Sara Bonfiglioli)