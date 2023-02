Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 27 febbraio 2023

Molto nuvoloso con deboli precipitazioni in pianura; precipitazioni piu’ consistenti lungo i rilievi dove assumeranno carattere nevoso fino a quote attorno a 200-300 metri sul settore occidentale e 300-400 metri su quello orientale al mattino, ma con quota neve in progressivo rialzo dal pomeriggio (tra i 500 metri del settore occidentale e gli 800 metri di quello orientale).

Temperature in generale flessione con valori minimi attorno a 1/3 gradi nelle zone di pianura interne e 4/6 gradi lungo la costa e valori massimi compresi tra i 6 e 8 gradi. Venti moderati nord-orientali con rinforzi sulla costa e sui crinali appenninici, in progressiva attenuazione nel corso della giornata. Mare molto mosso sotto costa e agitato al largo, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.