Doppietta azzurra Goggia-Brignone nella Discesa di Crans Montana

CRANS MONTANA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia trionfa nella discesa libera di Crans Montana (Svizzera), valevole per la coppa del mondo di sci alpino femminile. Dopo il rinvio di ieri a causa della nebbia e lo slittamento di questa mattina l’azzurra ha fatto sua la gara con il tempo di 1’26″81 precedendo proprio l’altra italiana Federica Brignone, staccata di 15 centesimi. Sul gradino più basso del podio la francese Laura Gauche a 41 centesimi. Quarta la norvegese Ragnhild Mowinckel a 43 centesimi. Quinta e sesta posizione per le due padrone di casa Joana Haehlen (+0″62) e Priska Nufer (+0″65) seguite da un’altra azzurra, ovvero Laura Pirovano (+0″70). Sedicesima Marta Bassino (+1″19), ventunesima Elena Curtoni (+1″63) e ventitreesima Nadia Delago (+1″72). Quando mancano due discese al termine della stagione (Kvitfjell e Soldeu) Sofia Goggia è un passo dalla conquista della quarta coppa di specialità con 580 punti, 179 in più rispetto a Ilka Stuhec, che non va oltre il nono posto.

