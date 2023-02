Bologna-Inter 1-0, decide un gol di Orsolini

BOLOGNA (ITALPRESS) – Sotto le intemperie del ‘Dall’Arà il Bologna di Thiago Motta batte per 1-0 l’Inter, grazie al settimo gol in campionato di Riccardo Orsolini. Compagine emiliana che gioca una gara attenta, incalzando bene un’Inter poco concreta in avanti. Gara subito ricca di emozioni, con il Bologna che trova tanto spazio tra le fila nerazzurre e si rende pericoloso prima con la rete annullata, per una posizione di fuorigioco, a Musa Barrow, poi con la traversa colpita da Soriano. Gli uomini di Inzaghi però non ci stanno e provano ad aumentare i giri della propria manovra offensiva, con un tiro da fuori di Mkhitaryan – poco pericoloso per Skorupski – e il colpo di testa di Lautaro che, servito dal cross di Gosens, va a centimetri dal vantaggio interista nel finale di primo tempo. Match che resta in bilico, nel gioco così come nel parziale, e che nei secondi quarantacinque minuti riprende con ritmo e intensità similari alla prima parte di gara, con l’Inter che manovra bene le sue avanzate senza però riuscire a scardinare un Bologna molto ordinato e preciso nelle coperture difensive.

Grandi manovre di Inzaghi che, a mezzora dalla fine prova a cambiare volto al suo undici, con gli ingressi di Barella, Dzeko e D’Ambrosio, per cercare di aumentare maggiormente spinta e concretezza offensiva. Sarà proprio l’attaccante bosniaco, al 70′, ad andare vicino al gol grazie ad un altro cross dalla corsia di sinistra che l’ex Roma riceve e indirizza verso la porta, trovando ancora un attento Skorupski. E’ però il Bologna a trovare la rete del vantaggio, con l’errore in costruzione della difesa dell’Inter che favorisce il lancio perfetto di Schouten per Orsolini, controllo e destro imparabile per Onana. Assalti finali della formazione nerazzurra che deve però arrendersi ad un altro passo falso fuori casa dopo il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria. Tre punti d’oro, invece, per il Bologna, che può concretamente sognare l’Europa.

