Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 26 febbraio 2023

Coperto o molto nuvoloso con precipitazioni diffuse a carattere debole-moderato con associati locali rovesci. Quota neve in rapido abbassamento nel corso della mattinata fino a quote collinari; non si esclude la possibilità di precipitazioni nevose fino alle pianure ma con bassa probabilità di accumulo. Le precipitazioni più intense saranno sulla Romagna. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata.

Temperature in sensibile diminuzione, con valori massimi intorno a 6/7 gradi e minime tra 2 e 5 gradi. Venti moderati o forti da nord-est, con ulteriori rinforzi sul mare e settore costiero. Mare agitato con possibilità di mareggiate.

(Arpae)