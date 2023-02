Bologna: 32enne arrestato per spaccio di droga

I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo hanno arrestato un 32enne marocchino, disoccupato, incensurato e senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri poco prima delle 13, durante un servizio di controllo del territorio che i Carabinieri stavano effettuando in via Gubellini, una zona che di recente era stata segnalata dai cittadini, preoccupati per la presenza di persone sospette, verosimilmente spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti.

La notizia è stata confermata dall’arresto del 32enne marocchino che i Carabinieri hanno identificato davanti a un bar. Sottoposto a una perquisizione personale, il soggetto è stato trovato in possesso di 815 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e due confezioni “calamitate”. All’interno di una confezione, i Carabinieri hanno rinvenuto 17 involucri di cocaina del peso complessivo di 20 grammi, mentre nell’altra confezione c’erano 2 involucri di hashish del peso complessivo di 23 grammi.

Le confezioni “calamitate” sono utilizzate dagli spacciatori di strada per nascondere velocemente la droga in caso di fuga (cassonetti della spazzatura, pali e recinzioni di metallo, automobili in sosta, etc.) e riprenderla in un secondo momento. Quanto rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 32enne marocchino, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo.