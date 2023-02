8 marzo, le iniziative nel Distretto

Otto marzo nel distretto ceramico: in occasione della Festa della Donna i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia e Sassuolo propongono un ricco programma di iniziative, tra incontri, spettacoli e momenti di riflessione. A sottolineare l’importanza del tema della parità di genere le assessore e consigliere con delega alle pari opportunità dei cinque comuni, Maria Luisa Cuoghi (Fiorano Modenese), Roberta Zanni (Formigine), Mariaelena Mililli (Maranello), Giuliana Marchetti (Prignano), Sharon Ruggeri (Sassuolo): “Oggi più che mai le istituzioni sono al fianco delle donne e dei loro diritti”, affermano le amministratrici. “In occasione della Festa della Donna nei comuni del distretto proponiamo a tutta la cittadinanza eventi per riflettere e sensibilizzare, con un pensiero rivolto in particolare alle donne che vivono situazioni drammatiche, dalle ragazze vittime della violenta repressione in Iran alle donne afghane a cui sono negati diritti fondamentali come l’istruzione, alle donne che vivono la tragica esperienza della guerra”.

Tra le iniziative condivise, negli spazi pubblici viene riproposta “Donne al cubo”, installazione dedicata a donne che nel corso della storia si sono distinte in diversi ambiti, dallo sport alla cultura, dall’arte alla scienza. Nelle biblioteche saranno disponibili letture a tema, e nelle palestre e impianti sportivi è previsto l’ingresso gratuito per le donne per praticare alcune attività fisiche con Open Sport. Nel dettaglio, ecco i principali eventi proposti nei comuni.

A Fiorano Modenese sabato 4 marzo alle 17 a Villa Cuoghi “Dalla parte di Lei”, un viaggio nell’universo femminile attraverso la canzone con Annalisa Vandelli (voce narrante), Sandra Cartolari (canto) e Alessandra Fogliani (pianoforte), con rito del tè e rinfresco offerto dalle donne arabe dell’Associazione Alba degli Angeli; sabato 11 alle 16.30 al Castello di Spezzano lo spettacolo “Articoli per signore” di Elisa Pistis, entrambi gli eventi sono in collaborazione con il Circolo Nuraghe e l’associazione INarte; dal 4 al 12 alla Casa delle arti Vittorio Guastalla la mostra di pittura “La forza delle donne”, organizzata dall’Associazione Arte e Cultura.

A Formigine sabato 4 alle 16 al Castello la visita guidata “Donne di potere Figure femminili nella storia europea”; domenica 5 alle 17 al Castello l’incontro “Che ‘genere’ di medicina vogliamo?”; lunedì 6 alle 18 in biblioteca “Leggi questo”, un’ora di consigli di lettura sulla donna; mercoledì 8 alle 20.30 all’Auditorium Spira mirabilis “Ladies. Storie di donne”, spettacolo di musica, parole e immagini.

A Maranello mercoledì 1 all’Auditorium Enzo Ferrari “Gener-iamo un mondo nuovo”, spettacolo per le classi delle superiori Ferrari; mercoledì 8 e giovedì 9 al Centro Giovani “La città delle donne”, laboratorio sulla disparità e gli stereotipi di genere; mercoledì 8 alle 21 in Auditorium la proiezione gratuita del film “Il corsetto dell’imperatrice”; sabato 11 alle 14,30 “Armate di penna. Storia di donne che hanno fatto la storia”, trekking storico con letture con partenza dal parcheggio delle scuole Stradi; martedì 14 marzo alle 21 in Auditorium “Coppia aperta quasi spalancata”, spettacolo teatrale di Dario Fo e Franca Rame con Chiara Francini; mercoledì 15 alle 21 in Auditorium “Non c’è Lui senza Lei”, spettacolo teatrale a cura di 8mani Teatro; giovedì 30 alle 21 in biblioteca “Non è uno sport per signorine”, talk con la partecipazione delle calciatrici afghane accolte a Firenze dal CS Leboswki e di Barbara Orlandini.

A Prignano sabato 11 alle 16 nella Sala Convegni del Municipio “Lidia Poët”, presentazione del libro di Cristina Ricci dedicato alla vita e alle battaglie della prima avvocata italiana.

A Sassuolo sabato 4 marzo alle 17 alla Galleria d’arte Cavedoni “Donne e colori”, inaugurazione della mostra collettiva d’arte; lunedì 6 alle 21 in Sala Biasin la conferenza “Le donne forti della tradizione classica e biblica nell’arte”; mercoledì 8 alle 20.30 al Temple Theater lo spettacolo “Parole di donna”; giovedì 9 alle 21 al Crogiolo Marazzi lo spettacolo “Fuochi. Ribelli, coraggiose, libere”; domenica 12 alle 9 “Camminata delle Donne”, camminata ludico-motoria non competitiva con partenza e arrivo in Via Rometta; mercoledì 22 alle 20.30 al Crogiolo Marazzi il convegno con performance artistica “Tutte figlie di Eva”.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito (salvo dove diversamente indicato).