Volley, la BSC Materials riceve Offanengo nella decima di ritorno

Ultima fatica di un intensissimo mese di febbraio per la BSC Materials Sassuolo, che domenica scenderà di nuovo in campo tra le mura amiche del Pala Paganelli: dalle 17.00, Capitan Dhimitriadhi e compagne affronteranno Offanengo, nel match valido per la decima giornata del Girone di Ritorno, la penultima di Regular Season.

Galvanizzate dalla vittoria nel turno infrasettimanale contro Busto Arsizio che vale il terzo posto in solitaria, contro Offanengo le linci biancoazzurre andranno alla ricerca di punti preziosi in vista della Pool Promozione, al via dal 12 marzo.

Dall’altra parte della rete, Offanengo, a sua volta reduce da due importanti successi contro Club Italia e Lecco, entrambe battute per 3-0: con all’attivo 21 punti – frutto di sette vittorie e 13 sconfitte – Offanengo è una formazione insidiosa, come dimostra la gara di andata, in cui la BSC si era riuscita ad imporre solo al tie break, dopo essere andata sotto 2-0.

Massima attenzione quindi in vista del match di domenica, come sottolinea Federica Pelloni, libero della BSC Materials: “Sicuramente arriviamo alla partita contro Offanengo di domenica dalla bella vittoria di mercoledì contro Busto Arsizio, una vittoria molto importante per la classifica e anche per il

morale. Offanengo è una squadra tosta: nella partita di andata ci ha dato molto filo da torcere portandoci subito sotto 2-0 in una partita che poi noi abbiamo vinto al tie break. Sicuramente verrà a Sassuolo con lo stesso obiettivo è la stessa determinazione e noi dovremo essere brave a mantenere la lucidità e a non mollare nei momenti di difficoltà”.