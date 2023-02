Spaccia sostanza stupefacente ad un minorenne, arrestato a Bologna dalla Polizia Locale

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio in abiti civili, agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale hanno sorpreso ieri in piazza XX Settembre un uomo che cedeva della sostanza stupefacente ad un ragazzo minorenne. Gli agenti, dopo aver visto la cessione di un involucro da parte dell’uomo in cambio di una banconota, hanno seguito il ragazzo che nel frattempo aveva raggiunto un altro minorenne. Alla richiesta di quale natura fosse lo scambio, i due ragazzi sono fuggiti costringendo gli agenti ad inseguirli e bloccarli.

A questo punto i due hanno ammesso di aver acquistato stupefacente dall’uomo, che a sua volta è stato fermato e controllato mentre tentava di sbarazzarsi di un ulteriore involucro. L’uomo è stato quindi arrestato per spaccio di sostanza stupefacente a persona minorenne, mentre il pubblico ministero di turno ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa della convalida dell’arresto, rito previsto per la gravità del reato commesso. Il minorenne che ha proceduto direttamente all’acquisto è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale e, sia lui che l’amico, sono stati riconsegnati ai rispettivi genitori.