Rapina un negozio, arrestato a Bologna dalla Polizia di Stato

Lo scorso 22 febbraio, personale Polfer in servizio presso il Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale ha tratto in arresto un cittadino italiano di 38 anni in relazione al reato di rapina.

Tutto è iniziato quando in via degli Orti, l’attenzione di una autopattuglia della Polizia Ferroviaria, impegnata in servizio di vigilanza degli scali e delle infrastrutture ferroviarie cittadine, è stata richiamata dalle urla di alcune persone che indicavano un uomo quale presunto autore di una rapina appena consumata in danno di un esercizio pubblico.

Come appurato successivamente, l’individuo, dopo essere entrato nell’esercizio commerciale ed aver minacciato verbalmente il titolare, ha iniziato a danneggiare suppellettili ed arredi per convincere l’esercente a consegnargli l’incasso della giornata; una volta ricevuta la somma di 50 euro è fuggito spintonando violentemente il titolare di un negozio adiacente che, richiamato dal frastuono si era portato sul posto.

Alla vista della pattuglia della Polfer, l’uomo è salito a bordo di una vettura, risultata a sua volta oggetto di una rapina consumata poco prima, e, inseguito dagli agenti, guidando all’impazzata, dopo alcune centinaia di metri ha imboccato contromano Via Parisio dove, perdendo il controllo del veicolo, si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione.

Raggiunto dai poliziotti, è stato immobilizzato e dichiarato in arresto; gli agenti hanno recuperato anche la somma sottratta al negoziante. Al termine degli accertamenti di rito, è emerso che l’uomo ha a suo carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di stupefacenti, nonché tre provvedimenti di cattura. È stato quindi accompagnato presso la casa circondariale di Bologna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.