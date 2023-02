“Il quotidiano innamoramento” della poeta Mariangela Gualtieri, martedì al Boiardo di Scandiano

Sul palcoscenico del Boiardo, Mariangela Gualtieri, una delle voci poetiche più apprezzate della scena contemporanea presenta uno dei suoi riti sonori, “Il quotidiano innamoramento” scritto e interpretato dalla stessa autrice con la guida di Cesare Ronconi.

La poeta dà voce ai versi di Quando non morivo, li intreccia ad altri del passato e compone tutto in una partitura ritmica ben orchestrata. Il tentativo resta quello di rendere ciò che Amelia Rosselli chiamava ‘incanto fonico’, quel bagno acustico che sprofonda ognuno in sé stesso e allo stesso tempo tiene viva e affratellata la comunità dei presenti. Tutto muove dalla certezza che la poesia attui la massima efficacia nell’oralità, da bocca a orecchio, in un rito in cui anche l’ascolto del pubblico può essere ispirato, quanto la scrittura e quanto il proferire della voce. Mariangela Gualtieri fin dall’inizio della sua attività artistica ha curato la consegna orale della poesia, dedicando piena attenzione all’apparato di amplificazione della voce e al sodalizio fra verso poetico e musica dal vivo.

Martedì 28 febbraio, ore 21

