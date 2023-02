Il “benvenuto” alla Dott.ssa Ferraresi, nominata alla direzione del Distretto Sanitario di Mirandola

L’Azienda USL di Modena, nella figura della Direttrice Sanitaria Anna Maria Pertini a conclusione della procedura si selezione, ha nominato Dott.sa Annamaria Ferraresi alla direzione del Distretto Sanitario di Mirandola.

L’Amministrazione Comunale nella figura del Sindaco Alberto Greco, formulando a nome della cittadinanza il proprio “benvenuto” alla Dott.sa Ferraresi, ci tiene contestualmente a ringraziare il predecessore Dott. Angelo Vezzosi per l’intenso ed instancabile lavoro svolto con speciale menzione per il periodo 2020-22, contraddistinto dalla gestione dell’emergenza pandemica da Covid-19.

“Ringrazio di cuore il Dott. Vezzosi per la disponibilità e l’alto senso del dovere che hanno contraddistinto la sua operosa direzione del nostro distretto – commenta il Sindaco Alberto Greco – e auguro sin d’ora un caloroso benvenuto alla Dott.ssa Ferraresi”.

******

«Apprendiamo della nomina a Direttore del Distretto sanitario dell’Area Nord della dottoressa Annamaria Ferraresi, alla quale come Unione Comuni Modenesi Area Nord garantiamo fin da subito la più grande disponibilità alla collaborazione per il rilancio dell’offerta sanitaria rivolta ai cittadini del comprensorio mirandolese – dichiara il presidente dell’Unione Alberto Calciolari – e non di meno esprimiamo un sincero ringraziamento al dottor Angelo Vezzosi, che in questi anni caratterizzati da tante sfide così difficili sul piano di vista sanitario ma anche amministrativo, non ha mai fatto mancare la sua disponibilità e la sua professionalità a noi amministratori della Bassa modenese e ai cittadini del

Distretto. Siamo certi che la strada da lui tracciata sarà un’ottimo viatico per la dottoressa Ferraresi».