Sabato e domenica all’Asioli di Correggio “Vue” creazione della compagnia francese Sacékripa

Sabato 25 (ore 17 e ore 20.30) e domenica 26 febbraio (ore 17), al Teatro Asioli di Correggio, va in scena il nuovo circo con Vue, una creazione della compagnia francese Sacékripa, ideata da Etienne Manceau e Sylvain Cousin e interpretata da Amélie Venisse.

Lo spettacolo – godibile dai 7 ai 199 anni – è una performance d’artista senza parole, unica e visionaria tra circo in miniatura, clownerie involontaria e giocoleria, il cui umorismo caustico innesca sistematicamente l’ilarità del pubblico. Parte da gesti quotidiani, banali, come farsi un tè, che la protagonista – una specie di Mr. Bean elevato al cubo – compie facendo sfoggio di sovrabbondante seriosità e meticolosa e assurda ingegnosità acrobatica e manipolatoria. Attraverso questi gesti costruisce un universo incredibile, che finisce per far esplodere la situazione, ci porta oltre i limiti, in un crescendo magnifico quanto inaspettato, trasformando la giocoleria – fatta con oggetti della vita quotidiana – in una irresistibile lezione magistrale di teatro comico. Vue – prima con protagonista maschile, ora con protagonista femminile – è in tournée in tutto il mondo dal 2012.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On, Studio Legale Associato Di Pasquale, G.F., Andria, Riunite&Civ.

