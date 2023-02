Al primo mattino foschie dense e banchi di nebbia sulle pianure centro-orientali in attenuazione nel corso della giornata, nuvoloso sul resto del territorio. Probabili deboli precipitazioni lungo i rilievi orientali in serata. Temperature minime in calo con valori attorno a 4/6 gradi; massime senza variazioni significative comprese tra 12 e 15 gradi. Venti deboli variabili. Mare da quasi calmo fino a poco mosso.

(Arpae)