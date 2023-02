Mirandola, cedimento stradale sulla Provinciale 7

A Mirandola lungo la strada provinciale 7 “delle Valli”, verrà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo a causa del cedimento del corpo stradale verso il canale consorziale Dugale Zalotta adiacente alla provinciale, a partire da lunedì 27 febbraio.

Il provvedimento, che sarà in vigore due settimane senza limitazioni di orari, è necessario per poter consentire un intervento di manutenzione stradale in collaborazione con il Consorzio della bonifica di Burana, che interverrà sul canale ripristinando anche le condizioni di sicurezza della strada entro mercoledì 15 marzo.