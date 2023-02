Messaggio di ringraziamento di Muzzarelli dopo le dimissioni dalla segreteria della Uil, Tollari

“Un autentico protagonista del dialogo sociale, un interlocutore stimato, prezioso e affidabile”. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli definisce così, in un messaggio di ringraziamento, Luigi Tollari in occasione dell’annuncio delle sue dimissioni dalla segreteria della Uil.

“Hai interpretato, con il tuo stile franco e diretto, la collaborazione istituzionale da sindacalista di grande esperienza – aggiunge Muzzarelli – sempre capace di indicare con chiarezza i problemi, proporre soluzioni e garantire gli impegni assunti. Fin dall’avvio della mia esperienza di sindaco nel 2014, sei stato uno dei principali animatori del Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che sottoscrivemmo allora, così come del Patto per lo sviluppo rilanciato nel 2019, per una Modena competitiva, sostenibile e solidale. Negli obiettivi che la città ha raggiunto in questi anni il tuo contributo è stato significativo e non verrà dimenticato”.