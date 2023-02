I bambini protagonisti sabato al Palazzo dei Pio di Carpi

Sarà un pomeriggio tutto dedicato ai bambini quello di posdomani, sabato 25 febbraio, nel Palazzo dei Pio: sono infatti in programma due laboratori gratuiti, per fasce d’età differenti, uno legato alla xilografia l’altro alla pittura.

XILOGRAFIA 8-11 anni – Si comincia in Museo alle ore 16:00 con “Xilo-Grafia, scrivere con il legno e non solo…”, un laboratorio per la fascia da 8 a 11 anni, organizzato nell’ambito della “Biennale della Xilografia” in corso negli stessi Musei comunali: per partecipare è necessario iscriversi a questo indirizzo: https://www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi

PITTURA 4-6 anni – Alle ore 16:30 invece, nella sala Estense (piano terra del Cortile d’onore) è in calendario il primo laboratorio della “Fabbrica dei Disegni”, la mostra-progetto dell’artista francese Hervè Tullet, inaugurata lo scorso 11 febbraio: l’appuntamento di sabato, dal titolo “SrotoLab Atelier”, è rivolto a bambini dai 4 ai 6 anni. Anche in questo caso, chi è interessato deve iscriversi: basta chiamare il numero 059649988.