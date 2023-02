Castelnuovo, orario continuato in biblioteca

Scatta l’orario continuato in biblioteca grazie alla collaborazione dei volontari. A partire da questa settimana la biblioteca comunale Luis Sepúlveda nella nuova sede di Villa Ferrari è aperta senza interruzioni dalle 9 alle 19 nelle giornate dal martedì al venerdì grazie ai volontari – circa una trentina – che hanno garantito la loro presenza. Aumenta quindi l’orario di accesso alla biblioteca, aperta anche il lunedì dalle 14.30 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, un’opportunità in più per gli utenti che potranno fruire del servizio anche nella pausa pranzo, per lo studio, la lettura o il prestito librario, utilizzando la postazione di autoprestito.

Si amplia così il servizio offerto dalla biblioteca Luis Sepúlveda ad un mese esatto dall’apertura ufficiale, un mese che ha visto numeri davvero straordinari: 3.400 accessi complessivi, per una media di 130 visitatori al giorno, e 2.000 prestiti in totale: “Dati che vanno oltre le più rosee previsioni – spiega Stefano Solignani, Assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo – e che mostrano in modo inequivocabile che la comunità ha apprezzato quest’opera, non solo per il suo valore culturale, ma anche sociale, un luogo d’incontro aperto a tutti, che è già entrato nel cuore e nelle abitudini dei castelnovesi. Oltre le aspettative è stata anche la partecipazione alle iniziative e alle rassegne che stanno proseguendo in queste settimane, da ‘I mercoledì di Villa Ferrari’ al gruppo di lettura, il tutto affiancato all’attività della biblioteca di Montale, che non ha mai interrotto il servizio. La risposta della comunità è per noi uno sprone a trovare nuove idee per conservare questa energia positiva e valorizzare sempre di più una risorsa strategica per il nostro paese”.