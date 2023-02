A Bologna visita di commiato del comandante interregionale carabinieri “Vittorio Veneto”

Il 23 febbraio 2023, in Bologna, nella Sala Virgo Fidelis della Caserma “Luigi Manara”, sede del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, il Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, Gen. C.A. Antonio Paparella, ha salutato i carabinieri che prestano servizio nella regione.

L’alto Ufficiale, infatti, lascerà il servizio attivo l’8 marzo prossimo, dopo una brillante ed ultra quarantennale carriera che l’ha visto al Comando di numerosi, complessi e prestigiosi incarichi, al Comando Generale, nell’organizzazione addestrativa, allo Stato Maggiore della Difesa, nonché nell’organizzazione territoriale, tra i quali si vuole ricordare i periodi passati proprio nel capoluogo felsineo al Comando del Provinciale e poi della Legione “Emilia Romagna”. Nel corso del saluto di commiato il Generale Paparella, alla presenza dell’attuale Comandante, Gen. B. Massimo Zuccher, del Comandante della Regione Carabinieri Forestale, Gen. B. Fabrizio Mari, di tutti i 9 Comandanti Provinciali, di una delegazione dell’Organismo di Rappresentanza, dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale nonché dei rappresentanti delle Associazioni Nazionali Carabinieri e Carabinieri Forestali, ha tracciato un bilancio dell’attività dell’Arma in regione, rivolto un pensiero commosso a chi ha sacrificato la propria vita al servizio dei cittadini e, infine, ringraziato tutti i Carabinieri dell’Emilia Romagna per l’impegno, la professionalità e l’abnegazione quotidianamente profusi nel servizio di prossimità alle comunità locali, sottolineando la necessità di continuare a operare con sempre maggiore entusiasmo non dimenticando mai proprio la vicinanza con i cittadini.