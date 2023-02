Slc Cgil: “spiragli di apertura nella vertenza Golinelli Formigine”

In merito alla vertenza che riguarda la Golinelli Srl di Formigine, dove la scorsa settimana il sindacato Slc Cgil insieme alla Rsu ha proclamato 8 ore di sciopero contro 4 licenziamenti individuali, si intravedono spiragli di apertura.

“Le parti – si legge in un comunicato di Slc Cgil Sassuolo – stanno lavorando per trovare una soluzione. A questo proposito è stata coinvolta anche la sindaca di Formigine per il rilievo economico e occupazionale che la Golinelli rappresenta per il territorio.

Sindacato e Rsu auspicano di riprendere il tavolo di confronto prima possibile per confrontarsi sull’apertura dell’ammortizzatore sociale che garantisca la continuità aziendale e quella dei 45 posti di lavoro delle maestranze a fronte dell’annunciato investimento da parte dell’azienda.

Per il sindacato – conclude la nota – è fondamentale il ritiro dei 4 licenziamenti perché, come più volte ribadito, non si risolvono i problemi dell’azienda in assenza di un piano di rilancio industriale”.