Progetti di promozione alla lettura in Biblioteca a Castelfranco Emilia

Entrano nel vivo i progetti di promozione alla lettura organizzati dalla Biblioteca comunale “Lea Garofalo” rivolti alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: da gennaio, infatti, sono iniziati i primi incontri in biblioteca previsti dal Piano dell’Offerta Formativa 2022-2023, grazie al quale gli alunni delle scuole del territorio esploreranno diverse tematiche attraverso libri, fumetti, albi illustrati.

“Quest’anno saranno circa 120 le classi che parteciperanno ai progetti di promozione alla lettura organizzati dalla Biblioteca Comunale, ovvero la quasi totalità della popolazione scolastica tra i 6 e i 14 anni; un numero che è progressivamente cresciuto negli anni, anche grazie alla collaborazione di professionisti del settore con una grande conoscenza della letteratura per ragazzi” commenta l’Assessore all’Istruzione, Rita Barbieri.

In particolare, le classi delle scuole primarie aderenti scopriranno con le attrici della Cooperativa Sociale Equilibri le fiabe della tradizione e i più bei racconti dedicati alla pace, all’avventura, alla natura e alla salvaguardia del pianeta. Le classi delle scuole secondarie di primo grado, guidati dalla libraia per ragazzi Sara Tarabusi, esploreranno i complessi temi della legalità, della memoria, del viaggio e della crescita. Le classi della scuola secondaria di secondo grado, invece, hanno già iniziato il percorso del Progetto Xanadu dell’Associazione Culturale Hamelin: un modo alternativo, interattivo e multimediale per avvicinare alla lettura gli adolescenti, e capace di renderli dei veri “lettori ostinati”.

“Tutti i percorsi di lettura proposti negli incontri sono opportunamente segnalati e ben visibili all’interno della biblioteca nella sezione ragazzi, attraverso mostre bibliografiche allestite per consentire ai ragazzi di scegliere i libri con facilità” aggiunge l’Assessore alla Cultura, Leonardo Pastore “per una Cultura sempre più di facile accessibilità”.

Non mancano poi le iniziative per i più piccoli: le classi delle scuole dell’infanzia e le classi prime delle scuole primarie verranno accolte per un primo approccio al libro, e per scoprire insieme ai bibliotecari quanti tesori sono conservati all’interno della biblioteca. È possibile per queste classi prenotare la propria visita guidata in qualsiasi momento dell’anno scolastico, contattando la biblioteca.

Ricordiamo infine che, allo scopo di rendere la biblioteca un luogo sempre più inclusivo e accessibile, da quest’anno è possibile, per le persone con disabilità uditiva che desiderano partecipare alle attività di promozione della lettura organizzate dalla biblioteca, avvalersi di interpreti LIS grazie alla collaborazione dell’Unione dei Comuni del Sorbara con l’Ente Nazionale Sordi (ENS) sede di Modena. Il servizio è attivo per tutte le iniziative della Biblioteca e dei Punti di lettura, sia quelle rivolte alle scuole, sia quelle rivolte ai piccoli utenti per attività extrascolastiche.

Per attivare tale servizio sarà sufficiente contattare il personale della biblioteca, che fornirà tutte le informazioni necessarie.