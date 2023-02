Nuovo bando per voucher sportivi

È in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio il bando con cui l’Amministrazione Comunale procederà alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione di contributi sotto forma di voucher, destinati alle associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede sul territorio di Sassuolo, a parziale copertura della spesa sostenuta per la realizzazione di attività motoria e sportiva rivolta a giovani con disabilità, secondo le modalità ed i termini di cui al presente Avviso.

La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Sassuolo è pari ad € 4.800.

Per l’assegnazione dei contributi finanziari (voucher) verranno prese in considerazione tutte le domande di asd e ssd, aventi sede nel Comune di Sassuolo, per l’organizzazione di corsi, campionati, progetti rivolti a giovani con disabilità e riferiti alla stagione sportiva in corso per l’anno 2022/2023.

Sono ammessi a presentare domanda tutte le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche che, al momento della domanda, abbiano sede sul territorio del Comune di Sassuolo; siano iscritte al registro CONI o al parallelo registro CIP; abbiano avviato nella stagione sportiva in corso – anno 2022/2023, e comunque prima della pubblicazione di questo Avviso, corsi, attività, campionati volti alla promozione della pratica motoria e sportiva a favore di giovani con disabilità;

l valore massimo del voucher da assegnare ad ogni associazione richiedente è di € 600.

Il valore del voucher non potrà comunque superare il 70% delle spese rendicontate

La domanda per ottenere il contributo finanziario va indirizzata al Comune di Sassuolo e sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentate utilizzando l’apposito modulo. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 10 marzo 2023 esclusivamente mediante invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it