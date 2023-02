Detenuto morto in carcere a Modena dopo aver respirato il gas di un fornello

Un uomo è morto in carcere al Sant’Anna di Modena. La vittima, F.R., 40 anni ferrarese, in carcere in attesa di giudizio, sarebbe stato ucciso dalle esalazioni da gas provenienti da un fornello da campeggio.

La scoperta è stata fatta da un agente della polizia penitenziaria quando ha aperto la cella. L’uomo era accasciato a terra con il fornello che esalava ancora odore di gas. In infermeria il medico del carcere ha provato a rianimarlo, ma è morto poco dopo al pronto soccorso.

La Procura ha aperto un fascicolo e sarà disposta l’autopsia per cercare di capire se, come sembra, si sia trattato di suicidio.

La vittima si trovava in carcere in attesa di giudizio per un caso si stalking nei confronti della sua ex compagna. Era stato rinviato a giudizio e posto ai domiciliari. L’anno scorso, però, era evaso e per questo era stata inasprita la misura cautelare, con il carcere.