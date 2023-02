Campionati Provinciali Assoluti di tennis: il titolo 2023 allo Sporting

Si sono conclusi i Campionati Assoluti di Modena di tennis organizzati dallo Sporting Club Sassuolo e assegnati gli scudetti 2023 in singolare e doppio.

L’appuntamento, che è una tradizione per i giocatori della nostra provincia, ha visto la partecipazione di 166 atleti nella categoria maschile e 38 nella categoria femminile, oltre a 49 coppie nei doppi.

I titoli di singolare open sono andati rispettivamente a Filippo Bettini e Azzurra Cremonini, entrambi tesserati per lo Sporting Club Sassuolo con incontri in finale molto combattuti: il primo ha battuto Alessandro Dragoni del Club La Meridiana con il punteggio di 6/4 1/6 10-8, Azzurra Cremonini ha avuto la meglio contro Alice Gubertini dello Sporting Club Sassuolo con il punteggio di 2/6 6/4 10-5.

Ad Alice Gubertini è andato lo scudetto di doppio in coppia con un’altra giocatrice Sporting, Valeria Muratori; nel doppio maschile sul podio sono andati Luca Parenti del Club La Meridiana e Giacomo Gobbi del Circolo Tennis Pavullo; questo incontro non si è svolto per il ritiro degli avversari della Polisportiva Sacca, Raffaele Martignani e Cristian Mandrioli.

Inoltre si sono concluse le sezioni intermedie che hanno assegnato lo scudetto di 3°categoria rispettivamente a Giorgio Malagoli del Club La Meridiana e Beatrice Bruni Lotti del Tennis Modena mentre per la 4°categoria a Simone Gentili dello Sporting Club Sassuolo ed Elisa Pizzi del Tennis Modena. Una manifestazione di successo con gli atleti impegnati sui campi per due settimane in sfide tennistiche di altissimo livello e che incorona lo Sporting da sempre in prima linea nell’organizzazione di eventi per la promozione dello sport sul nostro territorio.

Prossimo appuntamento sempre allo Sporting di Sassuolo per il torneo giovanile di tennis del circuito Junior Next Gen, prima tappa macroarea nord – est, che vedrà impegnati tanti ragazzini da ogni regione nelle categorie under 10/12/14 maschile e femminile.