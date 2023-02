Ancora senza esito le ricerche dell’aereo disperso sull’Appennino Modenese

Nonostante l’impegno che le squadre dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino hanno profuso in questi giorni, in cui si sono coordinate e alternate in varie operazioni di ricerca, ancora nessuna traccia del velivolo scomparso il 28 gennaio scorso sull’Appennino modenese. Le operazioni di oggi, con squadre a terra e droni, si sono concentrare in un’area di pineta in zona Sant’Anna Pelago.