Al Teatro di Bomporto con “La lettera” di Paolo Nani prosegue la stagione teatrale 2022/2023

Con “La lettera” ideato e interpretato da Paolo Nani prosegue sabato prossimo 25 febbraio 2023 alle 21 la Stagione teatrale 2022/2023 del Teatro Comunale di Bomporto (MO) curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto intero 10 euro, ridotto 7 euro.

Lo spettacolo è liberamente ispirato al libro dello scrittore francese Raymond Queneau ‘Esercizi di Stile’, scritto nel 1947, dove una breve storia è ripetuta 99 volte in altrettanti stili letterari. La regia è di Nullo Facchini, coautore del testo assieme a Nani. Una produzione Agidi. Costo unico del biglietto, 10 euro.

Il tema de “La lettera” è molto semplice: un uomo entra in scena, si siede a un tavolo, beve un sorso di vino che però sputa, chissà perché, contempla la foto della nonna e scrive una lettera. La imbusta, la affranca e sta per uscire quando gli viene il dubbio che nella penna non ci sia inchiostro. Controlla e constata che non ha scritto niente. Deluso, esce. Tutto qui. La storia de “La lettera” si ripete 15 volte in altrettante varianti come: All’indietro, con sorprese, volgare, senza mani, horror, cinema muto, circo, ecc. “La lettera” nasce come studio sullo stile, sulla sorpresa e sul ritmo, che vengono portati all’estremo della precisione ed efficacia comica, nella costante evoluzione dello spettacolo, in replica dal gennaio ’92.

Info biglietti Teatro Comunale di Bomporto via Verdi 8/A Bomporto (MO) – Tel 059/800776 WhatsApp: 333/2424474 – teatrocomunalebomporto@ater.emr.it – www.comune.bomporto.mo.it – www.ater.emr.it – Facebook Cinema Teatro Comunale di Bomporto

Orario biglietteria martedì 15-19, giovedì 10-13, venerdì 18-21, nei giorni di spettacolo 19-21

Prenotazioni via e-mail e telefoniche le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo teatrocomunalebomporto@ater.emr.it oppure telefonando al numero 059/800776 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp al numero 333/2424474. I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.