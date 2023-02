Volley, BSC Materials pronta per l’infrasettimanale contro Busto

Archiviato il successo contro le azzurrine del Club Italia dello scorso weekend, per la BSC Materials è pronta per affrontare le ultime due sfide di questo intensissimo mese di febbraio: questa settimana, infatti, le sassolesi scenderanno in campo due volte, entrambe al Pala Paganelli.

Mercoledì 22, Capitan Dhimitriadhi e compagne ospiteranno la Futura Volley Giovani Busto Arsizio nel recupero del match valido per la quarta giornata del Girone di Ritorno: la partita, inizialmente in calendario lo scorso 18 gennaio, era stata rinviata a data da destinarsi poiché in quello stesso giorno Busto era impegnato nei Quarti di Finale contro San Giovanni in Marignano. Fischio di inizio alle 19.30.

Quella tra Sassuolo e Busto sarà una sfida tra i piani alti della classifica generale: appaiate a 39 punti – in entrambi i casi frutto di 13 vittorie e 6 sconfitte – le due formazioni occupano la terza piazza in coabitazione con Mondovì. Entrambe già certe della partecipazione al Pool Promozione, Sassuolo e Busto si sfideranno in cerca di punti pesanti in ottica seconda fase, in cui ciascuna formazione si porterà dietro tutti i punti conquistati nel corso della Regular Season.

Il secondo impegno settimanale della BSC Materials Sassuolo è in programma domenica 26 alle 17.00 contro Offanengo.

Per quanto riguarda la gara di domani contro Busto, questo il commento del Capitano Karola Dhimitriadhi: “Quella contro Busto è una partita fondamentale per la classifica: è uno scontro diretto e in generale siamo tutte molto vicine e quindi penso che l’esito di questa partita inizierà a delineare in modo più definitiva la situazione in classifica, quindi – anche se non dobbiamo guardare troppo alla classifica – sarebbe sicuramente bello portare a casa la partita. La Futura è una bella squadra, solida e con giocatori importanti: all’andata avevamo perso al tie break, quindi in casa nostra speriamo di fare meglio. Quindi come sempre, ce la metteremo tutta”.