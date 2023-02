Un bosco urbano nel fondo agricolo di via Mattarella a Vignola

Vignola avrà un bosco urbano. Sarà realizzato – grazie al progetto “Foreste Italia” dell’associazione Rete Clima, in collaborazione con Coldiretti – nel fondo agricolo di proprietà del Comune di Vignola situato in via Mattarella, a ridosso del Percorso Natura. La piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone avverrà già questa primavera, senza alcun costo a carico dell’Amministrazione comunale. L’associazione Rete Clima si occuperà anche della manutenzione per i primi tre anni di vita del bosco.

“Ringraziamo sia Rete Clima che Coldiretti per aver pensato a Vignola come città idonea a ospitare un bosco urbano – commenta con soddisfazione la vice-sindaca e assessora all’Ambiente del Comune di Vignola Anna Paragliola – Il progetto “Foreste Italia” richiede che i Comuni coinvolti mettano a disposizione un’area verde di proprietà pubblica di circa 3/4mila metri quadrati, completamente sgombra, nel contesto urbano e periurbano, a ridosso di un’importante arteria ciclabile e/o pedonale. Abbiamo subito pensato al fondo agricolo di via Mattarella e, grazie al supporto dei nostri uffici, abbiamo verificato che, in effetti, aveva tutte le caratteristiche richieste dal progetto”.

Il fondo di via Mattarella ha un’estensione di circa 6mila metri quadrati, il che consentirà di lasciare attorno al bosco urbano un’area di rispetto affinchè la vita del bosco non vada a collidere con le coltivazioni agricole circostanti. Il fondo, inoltre, si trova lungo il Percorso Natura del fiume Panaro, molto utilizzato da ciclisti, pedoni ed escursionisti. Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa, il fondo viene vincolato al nuovo uso per almeno trent’anni.

“Già a marzo dell’anno scorso – conclude Anna Paragliola – la Giunta aveva dato mandato al proprio ufficio competente di individuare un’area verde idonea alla salvaguardia delle api e alla tutela della biodiversità. La proposta di Rete Clima di una nuova forestazione urbana rispondeva alle stesse esigenze e, quindi, l’abbiamo colta al volo. Rete Clima avrà infatti cura di scegliere quelle essenze, sia arboree che arbustive, che sono tipiche e autoctone e che hanno, quindi, le caratteristiche per attecchire al meglio nel nostro contesto geobotanico. Il bosco garantirà una nuova boccata d’ossigeno alla città, e a coloro che, per diletto e sport, passeranno da via Mattarella, oltre che fonte di riparo e di approvvigionamento di nutrienti per gli insetti pronubi, come le api”.

Il Comune di Vignola, per le caratteristiche innovative della sua gestione del verde pubblico, è stato invitato a partecipare alla Fiera milanese “Myplant & Garden”. Mercoledì 22 febbraio, nel primo giorno della Fiera, la vice-sindaca Anna Paragliola si confronterà con la sindaca della città polacca di Lodz Hanna Zdanowska, referente del Comitato Europeo delle Regioni, sul tema “PP.AA. Project ed. 2023: esempi virtuosi di pianificazione, gestione e manutenzione del verde pubblico e del paesaggio urbano”.