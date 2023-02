Scandiano, sensi unici alternati sulle Sp 37 e 52

La Provincia di Reggio Emilia informa che giovedì 23 febbraio – dalle 8.30 fino al termine delle operazioni, indicativamente prevista per le 17.30 – sul ponte sul Tresinaro della Sp 37, a Scandiano, si viaggerà a senso unico alternato con limite di velocità a 30 km/ora. Il provvedimento si è reso necessario per permettere lo svolgimento in sicurezza di una ispezione propedeutica alla progettazione di un futuro intervento che interesserà il ponte.

Sempre in comune di Scandiano da domani, mercoledì 22, senso unico alternato con limite di velocità a 30 km/ora anche sulla Sp 52 in località Chiozza, nei pressi delle rampe del cavalcavia ferroviario. In questo caso i lavori – che saranno effettuati dalle 8.30 alle 18 per alcune settimane – riguardano il consolidamento delle scarpate e posa di nuove barriere.