The dark side of Pink Floyd con i Pink & Us, sabato al teatro di Bagnolo in Piano

Il 2023 sarà il 50° anniversario di “The Dark Side of the Moon e il 40° di “The Final Cut”. Questo sabato andrà in scena al Teatro di Bagnolo in Piano un concerto tributo, in omaggio a questi album, inserendo anche brani da The Wall, Wish You Were Here, Animals….

THE DARK SIDE OF PINK FLOYD con i Pink & Us

Sabato 25 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Bagnolo in Piano: 12 musicisti, 2 ore di musica e immagini immersi tra Luci e Laser Show.

Sono ancora disponibili gli ultimi posti.

Biglietteria del Teatro di Bagnolo in Piano aperta: giovedì 23 e venerdì 24 febbraio

dalle ore 18.00 alle 20.00. Sabato 25 febbraio dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Per informazioni: 366.320.6544