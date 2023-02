Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 21 febbraio 2023

Al mattino nuvoloso per nubi basse e nebbia, più compatte sulle zone di pianura settentrionali, con parziali schiarite nel pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso sulle cime più alte dell’Appennino con tendenza ad aumento della nuvolosità verso sera a partire dal settore occidentale.

Temperature minime in lieve aumento, con valori compresi tra i 6/7 gradi delle città emiliane e 8/9 gradi della fascia costiera. Possibili locali valori di qualche grado inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime senza variazioni significative, con valori attorno a 13/14 gradi. Temperature in generale superiori alla media climatologica. Venti deboli in prevalenza nord-occidentali sulla pianura e meridionali in Appennino. Mare calmo.

(Arpae)