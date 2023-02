Il 24 febbraio al De André di Casalgrande lo spettacolo pluripremiato “Lo Stronzo”

Venerdì 24 febbraio alle 20:30 la compagnia bolognese Teatro delle Temperie chiuderà l’edizione 2022/23 della Stagione Off con lo spettacolo pluripremiato Lo Stronzo, di e con Andrea Lupo con il patrocinio di Amnesty International Italia.

“Andrea Lupo si è confrontato con un tema importante e necessario, quello della violenza di genere raccontando la storia di Luca e Lilli. Nel momento di massima disperazione, prima di compiere il gesto irreparabile, il protagonista si tormenta chiedendosi che cosa voglia dire essere uomo. Lupo affronta l’inaccettabile fenomeno della violenza contro le donne offrendo, attraverso il teatro, un’occasione di riflessione” spiega il direttore artistico Lombardi.

La pièce, vincitrice del Premio To-Fringe Festival 2018, semifinalista al Premio In Box blu 2018 racconta della sera del decimo anniversario di matrimonio di Luca e Lilli: la coppia è pronta per andare a festeggiare… una parola sbagliata… una reazione violenta… lei sbatte la porta e scappa… a nulla servono le imprecazioni prima e le preghiere poi, per farle aprire quella maledetta porta e farla tornare. Luca non capisce, non si rende conto di quanta violenza metta quotidianamente da sempre nel suo rapporto con Lilli. Luca davanti a quella porta chiusa prova a capire, cerca una chiave che possa riaprire la sua relazione.

La prenotazione è caldamente consigliata al 342/9337099 o alla mail segreteria@quintaparete.org – Biglietto Intero 12 euro – Biglietto ridotto 10 euro (associati Quinta Parete, under 30, abbonati Teatro De Andrè, tesserati Endas)