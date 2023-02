Il 23 febbraio a Casalgrande incontro con Michele Margini

Nuovo appuntamento con il ciclo di incontri Insieme si cresce, organizzati dall’assessorato allo sport del Comune di Casalgrande e aperti a tutta la cittadinanza. Ospite di rilievo sarà Michele Margini, Presidente Assoldilettanti, Formatore Coni Lombardia, Socio Aias (Associazione Italiana Avvocati Sportivi). Dialogherà con l’avvocato Margini l’assessore allo sport Avv. Valeria Amarossi (dirigente della Pallacanestro Scandiano e Consigliere di Assodilettanti). L’appuntamento è previsto per giovedì 23 febbraio presso la Sala Espositiva Gino Strada, alle ore 19.15.

“Continua la formazione – spiega l’assessore Valeria Amarossi -. Giovedì 23 febbraio parleremo di lavoro sportivo insieme al collega Avv. Michele Margini, Presidente di Assodilettanti e Formatore FIGC, che a nome della nostra amministrazione ringrazio sentitamente per la fiducia e la disponibilità! Vi aspettiamo!”.

L’Assodilettanti opera principalmente nella tutela e valorizzazione di atleti e istruttori sportivi, perseguendo i seguenti scopi: fornire tutela, consulenza e assistenza agli associati per ciò che concerne qualsiasi problematica di carattere giuridico-sportivo; stipulare convenzioni con: società assicurative, strutture medico-sanitarie, altre attività commerciali di interesse per gli associati; creare un network fra gli tutti gli iscritti, al fine di scambiarsi informazioni e contatti, promuovere iniziative per l’informazione e l’aggiornamento; rappresentare gli iscritti dinanzi le istituzioni statali e federali.