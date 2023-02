Furti nella notte in due farmacie di Reggio Emilia. Indagano i carabinieri

Questa notte i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti per curare i sopralluoghi ed avviare le indagini per i furti consumati ai danni di due farmacie della città.

Il primo intervento attorno alle tre in zona Gardenia, dove i militari hanno potuto costatare la forzatura della porta d’ingresso e l’ammanco del fondo cassa. Il secondo a meno di un’ora a Pieve. In questo caso, dopo aver sfondato la porta d’ingresso con un tombino, i ladri si sono impossessati, oltre che del denaro conservato in cassa, anche di alcuni apparati informatici. In entrambi i casi l’attivazione dei sistemi d’allarme ha evitato più gravi conseguenze.