Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 20 febbraio 2023

Foschie dense e banchi di nebbia sulle aree di bassa pianura, in sollevamento o diradamento nelle ore centrali della giornata e in nuova formazione notturna. Irregolarmente nuvoloso con ampie zone di sereno sul resto del territorio.

Temperature minime comprese tra 4 e 8 gradi sulle aree urbane ma con valori localmente anche prossimi allo zero nelle aree extraurbane. Temperature minime più alte sulla fascia collinare per effetto dell’inversione termica. Massime stazionarie con valori tra 11 e 14 gradi. Venti deboli variabili in pianura, prevalentemente da sud ovest lungo i rilievi appenninici. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)