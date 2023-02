Controlli straordinari di Carabinieri alla Stazione Autocorriere a Modena

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno proseguito, anche nel pomeriggio di ieri, le attività di controllo straordinario nelle zone della città più esposte a reati connessi con le sostanze stupefacenti.

Verso le ore 14, nel corso dei controlli nella zona circostante alla Stazione Autocorriere, vigilando nella vicina via Rainusso, i militari hanno notato una persona il cui atteggiamento sospetto ha fatto ritenere necessario procedere ad un più approfondito controllo.

Il giovane, alla vista dei Carabinieri, prima ha tentato di allontanarsi, poi ha strattonato ripetutamente i militari operanti per impedire il controllo e guadagnarsi la fuga, venendo comunque bloccato dai Carabinieri.

Nel corso della perquisizione personale, il 19enne è risultato in possesso di 76 grammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi, nonché di un coltello.

Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre che denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nella mattinata di domani verrà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

Il servizio rientra nelle attività di controllo predisposte in coordinamento con la Prefettura di Modena, in piena attuazione del Patto Modena Sicura.