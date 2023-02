Emergenza migranti. L’Ocean Viking a Ravenna: sbarcate e accolte 84 persone

Sono iniziate alle dodici di oggi al terminal crociere di Porto Corsini a Ravenna le operazioni di sbarco degli 84 migranti, di cui 58 minori non accompagnati e 26 uomini, tra i 26 e i 50 anni, a bordo della Ocean Viking. Erano stati soccorsi il 14 febbraio in acque internazionali al largo della Libia.

Si tratta del secondo arrivo dopo quello di 113 migranti (di cui 34 minori)

avvenuto il 31 dicembre scorso.

Dopo l’attracco della nave della ong SOS Méditerranée sono in corso i primi controlli sanitari a bordo. Le operazioni di sbarco stanno procedendo senza alcun problema.

Sul posto, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, assieme al sindaco di Ravenna Michele De Pascale e altri rappresentanti delle Istituzioni. Oltre medici e sanitari, membri della Croce Rossa, Vigili del fuoco e Forze dell’ordine.

“Ancora una volta- sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini – l’Emilia-Romagna sta facendo la propria parte nell’accogliere persone stremate da giorni di navigazione. Subito dopo essere stati informati del nuovo sbarco, dopo quello del 31 dicembre scorso, la nostra macchina organizzativa si è riattivata grazie anche al lavoro delle istituzioni e del sistema regionale e ringrazio quanti hanno lavorato in queste ore per accogliere i migranti”.

“Condivido la perplessità del sindaco De Pascale in merito alla decisione del Governo di indicare nuovamente il porto di Ravenna come primo porto sicuro- ha concluso – costringendo così la nave che opera nel Mediterraneo a fare rotta lontano da dove presta soccorso. Come sempre l’Emilia-Romagna è pronta a dare una mano, a dimostrare ancora una volta di essere una regione solidale”.

Il presidente Bonaccini ha incontrato e ringraziato tutti i volontari, gli operatori della Protezione civile e della Croce Rossa, le Forze dell’ordine, che hanno allestito la procedura d’accoglienza.